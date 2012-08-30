Столетний американец стал виновником ДТП, сбив 11 человек

В Лос-Анджелесе столетний мужчина сбил на своем автомобиле 11 человек, сообщает ВВС.

Как говорится в сообщении, престарелый Престон Картер выехал на автомобиле на тротуар у здания школы на юге города, сбив находившихся на нем пешеходов.

Среди пострадавших - девять детей. При этом, как сообщается, четверо из них находились в критическом состоянии на момент приезда медиков на место происшествия, однако позже состояние пострадавших стабилизировалось.

"Я потерял контроль над машиной. Я думаю, что отказали тормоза. Мне очень жаль", - сказал Картер.

Сейчас виновник аварии дает показания в полиции.

Напомним, 29 августа,в Румынии вблизи населенного пункта Мексини произошло ДТП. Пассажирский автобус в котором находилось 59 граждан Украины съехал с дороги и перевернулся.

В результате инцидента 6 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

фото:glavnoe.ua

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