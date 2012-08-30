Студентов заставляют платить дань, чтобы получить общежитие

{1-}Руководство украинских вузов заставляет студентов платить пожертвования, чтобы заселиться в общежитие, сообщает сюжете ТСН.

Как рассказал один из родителей Владимир, он уже пятый час таскает сумки дочери из одного общежития в другое. Результат везде одинаков: "Не можем поселиться, потому что нет мест - все переполнено и некуда селить", - жалуется отец.

Родители, и студенты жалуются, что комнаты переполнены - как минимум по шесть человек вместо двух. Некоторые из родителей начинают обзванивать риэлторов просто на скамейке перед общежитием. Мама одного студента-первокурсника ищет сыну квартиру, так как альтернативу уже увидела: "А вы видели общежитие? Нет? Ну зайдите, посмотрите - я бы не хотела туда своего сына отдавать", говорит женщина.

Третьекурсница Виктория не хочет говорить, в каком вузе учится, потому что боится, что за рассказ журналистам ее выгонят из общежития. Студентов там заставляют платить благотворительные взносы. "От нас требовали два взносы на благотворительность в размере 300 гривен, не объясняя, за что мы платим. Мы отказались, и нам сказали, что тогда они нас в общежитии не поселят. А у моей подруги требовали тысячу гривен за первый курс. Они писали бы уже тогда, что не "благотворительно", а "принудительно" тогда уж по-честному", - рассказывает об условиях поселения студентка.

По словам студенческого правозащитника Андрея Черных, принудительная благотворительность - самая распространенная проблема при заселении в общежитие. Он советует сразу жаловаться в прокуратуру: "Когда такой случай был в Горловке, прокуратура вынесла протест и студентам вернули все 62 тысячи гривен благотворительных взносов, которые вуз собирал, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Какой может быть благотворительный взнос, если это является необходимым условием перед поселением - это уже коррупция!", - жалуется Андрей.

А вот министр образования Дмитрий Табачник искренне убежден - украинские вузы к благотворительности не поощряют: "Я думаю, что это бессмыслица. Если бы это было в вузах нашей системы, наказали бы ректора либо выговором, либо финансово, а тот из проректоров, что отвечает за общежития, искал бы себе другое место работы", - сказал министр.

Фото: proximainform.net видео: tsn.ua

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