На столичном Олимпийском фанаты "Динамо" устроили супершоу

Болельщики киевского "Динамо" ярко поддержали команду перед ответным матчем в плей-офф раунде Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией", сообщает ТСН.

В то время, когда команды выходили на поле, болельщики дружно подняли бумажные модули, превратив "Олимпийский" на сплошное бело-синее полотно. В центре выложили эмблему столичного клуба. Шоу сопровождалось массивным возгласом "Динамо", "Динамо".

Однако даже такая красота и мощная поддержка не вдохновила динамовцев на шоу для своих фанатов.

Вице-чемпион Украины умудрился пропустить два мяча, забив в ответ только один. "Динамо" проиграло на глазах преданной публики, но по сумме двух матчей (4:3) впервые за три года вышло в групповой этап Лиги чемпионов.

видео: youtube.com ; tsn.ua

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