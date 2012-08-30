В Киеве насчитали 999 официальных миллионеров: "Бентли" и частные самолеты

{1-}В Киеве по данным Государственной налоговой службы официальных мультимиллионеров насчитывается не так уж много. Граждан, которые заработали 100 млн грн и больше, – всего двое. 93 гражданина заработали от 10 до 100 млн и 904 толстосума получили доход от 1 до 10 млн. Миллионеров в столице может быть и больше, но точной статистики по предпринимателям и плательщикам единого налога нет, пишет "Газета Киевская".

По данным СМИ, 340 толстосумов живут на элитном Печерске. Второе место уверенно занимает Шевченковский район – здесь 265 богачей. На третьем расположился Голосеевский – 123 миллионера. Совсем уж отстают старинный Подол и Оболонь с ее набережными и Оболонскими Липками. Здесь зарегистрированы 53 и 52 богача соответственно. Живут миллионеры и на Левом берегу. Например, на Троещине и Радужном массиве (Деснянский район) их аж 25 человек. В Дарницком – 26. Днепровский район занимает последнее место в популяции "денежных мешков". Здесь прописаны всего 23 человека, доходы которых превышают миллион.

Большинство богачей имеют машину премиум-класса, а то и не одну. По статистике, в Киеве и области зарегистрировано более 30 тыс. автомобилей стоимостью от $ 100 тыс. Из них 18 – "Астон Мартин", 35 – "Майбахи", 35 – "Роллс-Ройсы". Кроме того, из 392 автомобилей "Бентли", зарегистрированных в Украине, 218 колесят по Киеву. В одном из автосалонов рассказали, что примерно половина дорогих автомобилей оседает в Киеве. Только за этот год в городе продали 25 "Феррари". Также пользуются популярностью "Лексус Х 570" и довольно "бюджетный" "Лендкрузер 200" за тыс.

На сегодняшний день в двух аэропортах Киева зарегистрировано минимум 100 частных самолетов. Их количество постоянно меняется. Эти самолеты все зарегистрированы на иностранные фирмы. Присутствуют все типы самолетов: легкие, средней пассажироподъемности и даже 20 больших хеви-джетов, то есть пассажирских лайнеров.

По словам директора фирмы, которая среди прочего предоставляет консьерж-услуги, то есть выполняет любые прихоти за деньги, Анастасии Белевцовой, состоятельные люди попадаются достаточно разные. Есть напыщенные миллионеры, которые во что бы то ни стало пытаются показать свой лоск. Такие могут позвонить в новогоднюю ночь, лежа в постели с женщиной, и заказать себе отель в Испании, но чтобы в номере были красные подушки на белом покрывале, корзина фруктов, вино определенного года. Чтобы в аэропорту их встречало "Бентли" с высокими бодигардами. Или же могут заказать охоту в лесу, который надо предварительно заполнить зверями. Но есть миллионеры и совсем другой категории. Это люди, которые имеют неплохой достаток и живут соответственно ему. Они обычно заказывают турпоездки.

фото: gazeta.lv

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