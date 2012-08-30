В Лондоне официально стартовали XІV Паралимпийские игры

{1-}В Лондоне, 29 августа, вечером были официально открыты XІV летние Паралимпийские игры.

Открыла игры королева Великобритании Елизавета II, передает УКРИНФОРМ.

"Объявляю Паралимпийские игры 2012 года открытыми", - сказала Ее Величество, которая присутствовала на торжественной церемонией вместе с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, другими членами королевской семьи, а также международными спортивными чиновниками, среди которых были президент Международного Паралимпийского комитета Филипп Кравен и Международного олимпийского комитета Жак Рогге.

В обращении королевы Елизаветы говорится: "Игры возвращаются в страну, где они впервые стартовали более 60 лет назад. Мы хотим отпраздновать возвышение духа, которое отличает Паралимпийские игры от других событий", - сказано в обращении. Филипп Кравен также в своей речи подчеркнул, что Паралимпийские Игры возвращаются "в свой духовный дом", страну, где "все это началось 64 года назад". С тех пор, по его словам, данный спортивный форум, начавшийся с состязания 16 раненых солдат в Сток-Мандевиле, превратился во второе крупнейшее "мультиспортивное событие" в мире.

В самой церемонии, которая завершилась уже поздно ночью, было задействовано 3250 волонтеров и артистов, среди которых немало инвалидов. Да и сам ведущий, известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг, прикован многие годы к инвалидному креслу и крайне редко появляется на публике. "Смотрите вверх на звезды, а не вниз под ноги. Постарайтесь осознать то, что вы видите, и удивляйтесь тому, отчего существует вселенная. Будьте любопытными", - призвал зрителей профессор Хокинг. "Несмотря на то, насколько трудной может казаться жизнь, всегда есть нечто, что вы можете сделать и в чем преуспеть", - сказал ученый, который является абсолютно неподвижным и полностью зависит от систем жизнеобеспечения, закрепленных на его кресле.

В целом в действе было много световых эффектов, цитат из английских классиков и панк-музыки, гигантских книг и яблок (обычные раздали всем зрителям и предложили откусить от них в едином порыве в определенный момент), а также парящих в воздухе людей с ограниченными физическими возможностями. Паралимпийский огонь, который "принес" на стадион с воздуха бывший офицер королевских ВМС Джо Танусенд, зажгла первая золотая медалистка Великобритании (на Играх 1960) года Маргарет Моган. Она поднесла факел в одному из цветков гигантского медного соцветия одуванчика, все из которых, также загоревшись, поднялись и соединились, образовав одно большое пламя-"стебль".

Свободных мест на 60-тысячном стадионе практически не было. А всего продано на эти Игры рекордное количество билетов - 2,5 миллиона.

В четверг, 30 августа, – первый соревновательный день. Украинские атлеты выходят на старт в таких видах как плавание, пауерлифтинг, дзюдо, стрельба пулевая и из лука, настольный теннис.

Напомним, состав сборной Украины на XIV Паралимпиаде в Лондоне будет самым многочисленным за всю историю участия нашей страны в турнире – 155 паралимпийцев. Если сравнивать с Олимпиадой в Пекине в 2008 году, состав национальной команды обновился на 41%

В нынешних Играх принимает рекордное число атлетов - 4200 из 163 стран. В течение 11 дней соревнований будет разыграно 503 комплекта медалей в 20 видах спорта. Украинская сборная - одна из самых больших - 150 спортсменов, которые будут бороться в 12 видах. Средний возраст сборной - 29 лет, при этом самой молодой участнице ее - 14, самой взрослой - 52.

фото: championat.com

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