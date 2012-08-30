Врачи, милиция и кладбища наживаются на смертях украинцев

30 августа 2012, 09:49

{1-} Украинские медики, правоохранители, ритуальные службы и кладбища хорошо «греют» на смертях сограждан. Причем рентабельности ритуальных агентств могут позавидовать наркодилеры и торговцы оружием – она составляет до 70%.

Приведение тела в морге в порядок обходится в несколько тысяч гривен, а за место на кладбище порой выкладывают до 50 тыс. долларов, сообщает ТСН.

Осведомленные люди говорят, что в Киеве взятка за «бронь» места на кладбище может доходить до 50 тысяч долларов. Три года назад Подольское управление милиции задержало в Киеве заведующего одного из кладбищ района, когда он брал взятку в сумме 5 тыс. долл. за резервирование места под захоронение.

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«По закону вы можете рассчитывать на «участок» 1,50 на 2,20 м - столько отводится места на одного покойника. Но на кладбище говорят: «мест нет», и добавляют: помочь может такая-фирма «х». У фирмы «х» все услуги платные и место на кладбище, на котором уже якобы нет мест, стоит у них от трех тысяч гривен», - объясняет одну из схем работник похоронного бюро, который назвался  Артемом Кисловым.

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Есть еще одна схема: «подселения» к могилам. За две-три тысячи долларов можно купить место на Байковом кладбище. Первичные захоронения там запрещены, но по санитарным нормам через 20-25 лет в могилу, где кто-то уже «покоится», можно хоронить еще одно тело.

В Интернете море предложений: «хороший подъезд, приличные соседи, отличная энергетика, торг», - рекламируют места для покойников продавцы.

Немалую часть в похоронном бюджете занимают организационные вопросы. «Привезти, отвезти, заплатить за морг... Не заплатишь - не выдадут тело... Я могу сотни историй рассказать», - говорит  Кислов. По его словам, только договоренности с моргом могут обойтись семье от 500 гривен. За макияж покойнику, приведения тела в порядок нужно будет выложить еще пару тысяч гривен. Покупка гроба обойдется еще в пару тысяч, около тысячи гривен нужно будет заплатить могильщикам.

По словам собеседника, рентабельность ритуального агентства составляет от 50% до 70%. Участники данного рынка понимают особенности ситуаций, они тонкие психологи, - люди в горе не в состоянии адекватно оценивать затраты, взвешивать решение... да и времени на это уйдет немало - как минимум, нужно позаботиться о хранении тела покойного в морге. И это тоже деньги - около 200 гривен в день.

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«В этом бизнесе хотят нагреть руки все: от милиционеров до медиков. При многих больницах «пасутся» свои ритуальные агентства, некоторые милиционеры тоже получают свой процент от каждого клиента», - делится нюансами своего бизнеса Кислов.

А «решить все вопросы», связанные с погребением, предлагают прямо в больницах, сразу после смерти людей.

«В час дня мне позвонили из больницы и сказали, что у моего отца остановилось сердце - он умер. Через полчаса я был в больнице, возле кабинета врача меня встретил человек в костюме и предложила услуги своего ритуального агентства. За все просил 5 тысяч гривен. Откуда он узнал о моем горе? Не иначе как врачи имеют свою долю», - рассуждает Юрий Дятлов (47 лет, Харьков).

По данным Госкомстата ежегодно в Украине умирает около 760 тыс. человек, такие цифры требуют ежегодного прироста площади кладбищ на 3000 га. Только в Киеве функционирует 29 кладбищ общей площадью 560 га, из которых для захоронений открыты только далеко расположенные за городом Северное и Южное. Еще два кладбища в пределах столицы полностью закрыты, остальные считаются частично закрытыми: на них хоронят в ограниченном режиме, в частности, осуществляют «подселения» к ранее умершим родственникам.

Особым трендом рынка может стать и попытка монополизировать данные услуги местной властью. Кстати, такие планы у чиновников возникали неоднократно. Поговаривают, что данным бизнесом планировали заняться «люди из окружения Леонида Черновецкого», в его бытность на посту градоначальника. Однако под Черновецким зашаталось кресло мэра и он ушел с поста столичного градоначальника.

фото: poltava.avizinfo.com.ua

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