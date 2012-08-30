В Мексике полицейские обстреляли сотрудников ЦРУ

{1-}В Мексике недалеко от Мехико полицейские обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦРУ, пишет lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Двое американцев получили ранения и были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. В бронированном автомобиле, который подвергся обстрелу, прострелены колеса и разбито заднее стекло.

По подозрению в причастности к нападению на 40 дней задержаны более десяти сотрудников полиции Мексики. Они утверждают, что перепутали американцев с преступниками. Между тем очевидцы рассказали, что нападавшие были не в форме и преследовали иностранцев, словно гангстеры, передвигаясь на машинах без номеров. При этом сотрудник ЦРУ, находившийся за рулем обстрелянного автомобиля, впечатлил свидетелей умением уходить от погони, которая длилась около 4 километров.

Между тем, сотрудник правительства Мексики, пожелавший остаться неназванным подтвердил версию о том, что нападение на американцев могло быть спланировано участниками наркокартелей и коррумпированными полицейскими. Он отметил, что на месте происшествия нашли гильзы от автомата Калашникова, который не состоит на вооружении мексиканской полиции, но активно используется преступными сообществами.

По мнению некоторых аналитиков, это нападение может поставить под угрозу сотрудничество Мексики и США в борьбе с наркокартелями. В рамках программы, которая стартовала в 2008 году, американцы обучают мексиканских полицейских и поставляют им спецтехнику и оборудование, в том числе вертолеты Black Hawk и системы наблюдения. За пределами посольства США в Мексике работают не только сотрудники ЦРУ, но и специалисты из ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.

Официально ЦРУ инцидент не комментировало, расследование нападения продолжается.

Фото с сайта donbass.ua

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