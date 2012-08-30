В Днепропетровске на памятники Кучме и Брежневу потратят почти 2 миллиона

{1-} 8 сентября в Днепропетровске во время празднования Дня города появится барельеф второго президента Украины Леонида Кучмы.

Скульптурную композицию с изображением Кучмы установят рядом с 15-ю другими выдающимися личностями края (среди которых, в частности, Леонид Брежнев) на площади имени 80-летия Днепропетровской области, сообщает радио «Свобода».

Как рассказал архитектор проекта Дмитрий Волик, художественное произведение носит название «События и люди».

Это многоэлементная композиция, состоящая из восьми бетонных стел, на которых расположены 42 скульптурных изображения.

Из них 27 элементов - это мемориальные доски о знаковых исторических событиях области и города, 15 - барельефы выдающихся личностей, которые прославили регион на всю Украину и мир.

Кроме изображения Кучмы, там также будут бронзовые скульптуры Михаила Янгеля, Ивана Сирко, Дмитрия Яворницкого, Александра Поля, Николая Родзянко, Ивана Синельникова, Андрея Фабра, Александра Макарова, Олеся Гончара, Василия Маргелова, Алексея Семиволоса, Дмитрия Глинки, Владимира Щербицкого и Леонида Брежнева.

На приобретение композиции городской бюджет потратил 1 миллион 751 тысячу гривен.

Ранее «Главред» сообщал, что в российском Екатеринбурге вандалы изувечили памятник первому президенту России Борису Ельцину - неизвестные облили синей краской 10-метовую стелу из белого мрамора и изуродовали надпись на постаменте, сбив буквы.

Фото: 9-channel

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