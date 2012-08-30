Украина в рейтинге дорог отстала от России

{1-}Украина заняла 133-е место из 148-ми в рейтинге состояния дорог, составленном американскими социологами из Института Гэллапа.

27% опрошенных украинских водителей остались довольными своими дорогами.

Украина смогла обойти в рейтинге только Молдову, Монголию и страны Африки. Россия опередила Украину на пять пунктов и заняла 128-е место, а Беларусь заняла 67 место. Лидером рейтинга стали Объединенные Арабские Эмираты (90% довольных водителей), а худшими дорогами, согласно опросу, признаны дороги Коморских Островов (10% довольных водителей), пишет ZN.UA.

Результаты основаны на телефонных опросах около 1000 человек в каждой стране, проведенных в 2011 году в 148 странах. Погрешность выборки составляет от 2% до 5%.

По данным Государственной службы автомобильных дорог Украины, если ремонт дорог будет финансироваться на нынешнем уровне, то привести их в надлежащее состояние можно будет только через 85 лет. Так, из 176 тысяч километров дорог общего пользования в прошлом году было отремонтировано лишь около 2 тысяч километров.

фото: vladnews.ru

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