В Лиге чемпионов «Динамо» и «Шахтеру» могут попасться «Барселона» и «Спартак»

{1-} В среду, 29 августа, завершилась квалификация Лиги чемпионов, и стали известны все участники группового раунда турнира. Украинские «Динамо» и «Шахтер» попали во вторую корзину, ПРИ этом их соперниками из первой корзины могут стать «Челси» и «Барселона»,а из третьей - «Ювентус» и московский «Спартак»

Напомним, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 30 августа, в 18:45. При жеребьевке команды будут разбиты на четыре «корзины» согласно клубного рейтинга УЕФА.

Корзина 1: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» (Англия), «Барселона», «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Милан» (Италия), «Порту» (Португалия).

Корзина 2: «Манчестер Сити» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Шальке» (Германия), «Зенит» (Россия)», «Бенфика», «Брага» (Португалия), «Шахтер», «Динамо» К (Украина).

Корзина 3: «Ювентус» (Италия), ПСЖ, «Лилль» (Франция), «Спартак» М (Россия), «Аякс» (Голландия), «Олимпиакос» (Греция), «Галатасарай» (Турция), «Андерлехт» (Бельгия).

Корзина 4: «Боруссия» Д (Германия), «Малага» (Испания), «Монпелье» (Франция), «Селтик» (Шотландия), БАТЭ (Беларусь), «Клуж» (Румыния), «Динамо» З (Хорватия), «Норшеллан» (Дания).

фото: novostiua.net

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