Секретный агент потерял пистолет в туалете самолета Митта Ромни

{1-} Один из сотрудников секретной службы США забыл свой пистолет в туалете самолета кандидата в президенты страны от Республиканской партии Митта Ромни, пишет американская газета New York Times.

Пистолет нашел один из сопровождавших Ромни журналистов незадолго до того, как кандидат в президенты вылетел из Тампы (штат Флорида) в Индианаполис, сообщает «Интерфакс».

Между тем представитель секретной службы Эд Донован заявил, что службе ничего не известно об этом инциденте.

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Ранее «Главред» сообщал, что агенты секретных служб США неоднократно попадали в неприятные истории. Так, 12 агентов, которые должны были обеспечивать безопасность президента США Барака Обамы во время его визита в Колумбию для участия в «Саммите Америк», в свободное от работы время развлекались с местными проститутками, за что 9 секретных агентов были уволены.

фото: vmdaily.ru

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