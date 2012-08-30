Ученые показали судьбу Вселенной за 9 миллиардов лет в коротком видео

Американские ученые разработали самую реалистичную симуляцию развития Вселенной и в доказательство представили видео высокого разрешения, воспроизводящего за 77 секунд эволюцию космоса за последние 9 миллиардов лет. Своим изобретением астрофизики превзошли все известные аналоги, но не собираются останавливаться на достигнутом и готовятся создать самый масштабный в истории симулятор космоса, пишет The Daily Mail.

Над программой работала команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Гейдельбергского института теоритических исследований. Запускается симулятор Arepo, связавший воедино данные о развитии более чем 10 миллиардов космических тел, только на суперкомпьютер с 1024 процессорными ядрами.

Разработанный учеными симулятор позволяет рассмотреть в деталях различные галактики, звезды, газ и темную материю. Это возможно благодаря использованию технологии "движущейся сети" вместо "кубической решетки", на которой основывались все прежние имитаторы космоса.

Ученые также считают своим главным достижением то, что их симулятор показывает спиральные галактики Млечный путь и Андромеда в виде настоящих спиралей, а не в виде размытых капель, как это было в прежних симуляторах.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, исследователи говорят, что не достигли еще своей главной цели - создать самый масштабный в истории симулятор. Для этого надо развивать созданную ими технологию и расширять охват симулятора.

Видео: youtube.com

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