В Николаеве пишут роман об Оксане Макар: мать даже не в курсе

{1-} В Николаеве пишут книгу об изнасиловано и заживо сожженной 18-летней Оксане Макар – этим занялись два автора - Юрий Любаров и Сергей Гаврилов - по заказу издателей из немецкого Нюрнберга. При этом авторы будущей книги даже не общались с матерью погибшей девушки Татьяной Суровицкой и ее адвокатами.

В романе будет несколько сюжетных линий и около 40 персонажей, сообщает ictv.ua

Авторы провели параллели с Германией 1920-х годов, перед приходом к власти Гитлера, в которой тоже было какое-то количество немотивированных убийств.

По задумке создателей романа - это произведение не об Оксане Макар, не рассказ о жизни девушки и троих парней, а «демонстрация общества, которое допустило такую трагедию».

Произведение будет о людях, которые пережили преступление, и о политиках, которые заработали на этом преступлении, это адвокаты, редактора газет и интернет-издания, которые повысили свои рейтинги до небес.

«Каждый себя узнает», - заявил автор книги Юрий Любаров.

Любопытно, что общественник Юрий Круцилов «засветившийся» на этой трагедии удивлен, что с ним авторы тоже не общались, поэтому решил написать свою книгу.

Ранее «Главред» сообщал, что мать Оксаны Макар - Татьяна Суровицкая - заявила о том, что намерена родить еще одного ребенка, а потом написать книгу о погибшей дочери.

фото, видео: novosti-n.mk, ictv.ua

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