Обвиняемый в убийстве сотрудников донецкого банка заявил о пытках

Один из главных обвиняемых в кровавом нападении на отделение «Приватбанка» в Донецке, во время которого погибли 5 человек, Сергей Ломако заявил, что свои признательные показания он давал под пытками – его облили водой и подключили к нему электричество, сообщает «Сегодня».

Во время судебного слушания обвиняемый в убийстве трех человек Ломако отказался от своих показаний во время досудебного следствия. Свою вину он признал лишь частично — по ст. 263 (незаконное обращение с оружием). А по оставшимся двум статьям, умышленное убийство и разбой, — подсудимый настаивает на невиновности.

По словам обвиняемого, оружие он купил несколько лет назад для безопасности, когда занимался поставками шахтного оборудования. Позже был куплен еще один. «Я знаю, что в конце концов эти пистолеты участвовали в убийстве пяти человек, но кто производил выстрелы — я не знаю, — заявил судье Ломако. — Все показания сотрудникам ОБОПа я давал под давлением. Меня облили водой, раздели, связали скотчем и подключили электричество. В итоге я подтвердил все показания, которым мне предложили. Позже на меня и дальше оказывалось давление, и я боялся об этом заявить».

Всего в ходе слушания Ломако допрашивали около часа, на протяжении которого в зале стояла абсолютная тишина. «Я верю лишь тем показаниям, которые он давал с самого начала. Теперь он просто пытается отвертеться», — заявил один из близких погибшего сотрудника «Привата».

В свою очередь родственники обвиняемых настаивают на обратном. «В течении первых шести дней следствие даже адвоката не пускало к задержанным. У нас есть все доказательства пыток», — заверила Наталья Рудычева, мать Максима Рудычева.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 декабря прошлого года двое грабителей в масках расстреляли пятерых сотрудников вип-отделения банка в Ворошиловском районе города. По громкому делу проходят пять человек — в кровавом убийстве обвиняются дончане Максим Рудычев и Сергей Ломако, а также Виталий Демченко, Сергей Ширин и Александр Слива, которые проходят как соучастники.

фото: segodnya.ua

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