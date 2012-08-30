Расследование по делу "днепропетровских террористов" завершено

{1-}СБУ завершила расследование дела по обвинению 4 граждан Украины в совершении серии взрывов в Днепропетровске, Харькове и Запорожье, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в пресс-службе СБУ, завершено расследование уголовного дела по обвинению 4 граждан Украины в совершении в 2010-2012 гг. серии взрывов в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

Они обвиняются по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ст. 258 ч. 2-3 (теракт), ч. 2 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывных устройств)" – отметили в службе.

Напомним, 27 апреля в Днепропетровске в течение часа прогремело четыре взрыва - бомбы были заложены в бетонные мусорные урны в местах большого скопления людей, в частности, на остановках общественного транспорта. Пострадал 31 человек, 26 были госпитализированы. В частности, одним из взрывов мужчине оторвало руку. Один из пострадавших до сих пор находится в больнице. Взрывы были признаны терактом.

фото: most-dnepr.info

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