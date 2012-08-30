На Марсе обнаружили палец, ботинок и живых существ

30 августа 2012, 14:43

Интернет-энтузиасты из группы Alien Disclosure UK, проанализировав новые снимки, полученные с марсохода Curiosity,  утверждают, что обнаружили свидетельства жизни марсиан и даже несколько видов живых существ, обитающих на Марсе.

Так, член группы, YouTube пользователь Stephen Hannard ADGUK, который на прошлой неделе устроил в интернете переполох, опубликовав видео, на котором по марсианскому небу перемещаются светлые "летающие объекты", на этой неделе обратил внимание общественности на коллекцию "таинственных" предметов, которые он заметил на видео из кратера Гейла, сообщает The Daily Mail.

"Марсоход Curiosty фиксирует возможные остатки пальца, объект куполообразной формы, ботинок или сандалию и предполагаемое марсианское существо, - сказал Хэннард. - Реальны ли эти аномалии, или же они являются трюком света или чем-то еще, как всегда, решать вам"?-говорит он. 

В созданном им ролике любитель таинственного фокусируется на различных камнях. Так, увеличивая изображение, в камне, похожем по форме на палец, действительно можно разглядеть слабый темный контур, напоминающий ноготь, камень-ботинок и правда напоминает небрежно перевернутую обувь, а в отдаленном камне можно разглядеть черты удивительного животного. Однако большинство людей обычно не делают такой логический вывод, что камни на самом деле могут быть этими вещами, пишет NBC.

Впрочем, Stephen Hannard ADGUK свои поиски свидетельств инопланетной жизни не останавливает . Мужчина уже нашел еще два возможных вида живых организмов, обитающих на Марсе. Один из них, по мнению Хэннарда, больше похож на змею с шерстью или даже гривой у головы (На видео исследователь-любитель даже увидел, как это существо что-то поедает.) Другой же вид является неким четвероногим созданием.

 

"Безусловно, эти аномалии могут быть лишь трюками света или просто неправильно определены, - пишет Stephen Hannard ADGUK. - Но истина, как правило, удивительнее фантазий, а на Марсе есть много любопытных и необъяснимых аномалий и артефактов. Как всегда, решать вам".

По сообщениям Zee News, NASA до сих пор не делало никаких сенсационных объявлений об открытии форм жизни на Марсе,

Фото;видео: youtube.com 

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