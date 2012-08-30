Обвиняемый в убийстве Оксаны Макар уснул на суде

{1-} В Николаеве прошло очередное заседание Центрального райсуда, на котором рассматривают видеозаписи с допросов обвиняемых в изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар.
На заседании присутствует мать погибшей девушки - Татьяна Суровицкая, до того пропустившая четыре заседания, а обвиняемый Максим Присяжнюк даже уснул.
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Во время обеденного перерыва адвокаты обеих сторон отказались комментировать происходящее в зале суда — дескать, еще ничего не известно, «мы сидим и просто смотрим запись» , сообщают Новости-N.
Однако стало известно, что во время заседания суда Евгений Краснощек попросил перерыва. Судья удовлетворила его просьбу. По некоторым сведениям, он снова поменял свои показания.
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Также во время заседания суда уснул Максим Присяжнюк. Обвиняемого пришлось будить.
Стоит отметить, что, возвращаясь с обеда и завидев журналистов издалека, адвокаты потерпевшей стороны предпочли войти в зал суда с черного хода. Очевидно, чтобы не встречаться с представителями прессы. Вообще, адвокаты обеих сторон выглядят нервными и раздраженными.
На следующей неделе заседания будут проходить во вторник, четверг и пятницу.
фото: novosti-n.mk.ua
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