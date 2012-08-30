В Индии столкнулись два вертолета: погибли 8 человек

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В Индии столкнулись два вертолета ВВС, восемь человек погибли, сообщает телеканал CNN-IBN, пишет РИА Новости.

По информации СМИ, вертолеты Ми-17, которые должны были отрабатывать совместные действия в воздухе, столкнулись вскоре после взлета в районе населенного пункта Самрат. На борту каждого вертолета были по четыре человека, никто не выжил.

По предварительной информации, на земле пострадавших нет. Власти начали расследование происшествия.

Ранее «Главред» сообщал, что во время плановых учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в районе аэродрома Пружаны произошло крушение вертолета Ми-24 ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, погибли три человека экипажа.

фото, видео: ptinews.com, ibnlive.in.com, youtube.com

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