В Харькове трамвай насмерть переехал бабушку

{1-} 30 августа, в Харькове около полудня на перекрестке Московского проспекта и улицы Богдана Хмельницкого трамвай сбил пожилую женщину. Трамвай № 6 ехал в сторону центра. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, но трамвай не успел остановиться. От полученных травм женщина скончалась на месте, пишет «Объектив».



Движение трамваев в сторону центра было перекрыто два часа. Сейчас движение электротранспорта восстановлено. Обстоятельства аварий выясняют правоохранители.



Отметим, что сегодня на пересечении улиц Большой Морской и Инженерной в Николаеве под троллейбус 6-го маршрута попала пожилая женщина. В результате падения женщина получила черепно-мозговую травму.

Напомним, как сообщал Главред ранее, недавно, тоже в Харькове, произошел похожий случай, 22 августа на проспекте Правды трамвай, двигавшийся по маршруту №20, совершил наезд на женщину пенсионного возраста. Вследствие наезда пострадавшая лишилась пальца на ноге.

Женщина была госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи. Что стало причиной дорожного происшествия не известно.

фото: litsa.com.ua

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