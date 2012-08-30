Лига Европы: «Днепр» и «Металлист» сыграют ответные матчи

{1-} В четверг, 30 августа, состоятся ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2012/2013, по результатам которых определятся все участники группового раунда.

Вечером сыграют и два украинских клуба - «Днепр» принимает чешский «Слован», а харьковский «Металлист» дома встречается с бухарестским «Динамо», сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Днепр» - «Слован» (первый матч 2:2) (19:00, «2+2»)

В первом матче «Днепр» спокойно мог обеспечить себе комфортное преимущество перед домашней игрой, но растерял перевес в два мяча. Впрочем, результативная ничья все равно делает фаворитом команду Хуанде Рамоса.

«Днепр» по-прежнему испытывает серьезные кадровые проблемы, ведь в обойме испанского тренера находятся всего 14 человек. Основной состав команды проведет уже четвертый матч за последние 12 дней. Денисов и Кравченко по-прежнему травмированы, а Инкум и Боатенг просто не хотят играть и Рамос на них не рассчитывает. Впрочем, несмотря на все проблемы «Днепр» обязан преодолеть чешский барьер и попасть в основную сетку турнира.

«Металлист» - «Динамо» Бх. (первый матч 2:0) (21:00, «2+2»)

«Металлист» уверенно выиграл выездной матч, не оставив сомнений в том, что харьковчане преодолеют квалификационный раунд. Сегодняшнюю встречу пропустит дисквалифицированный защитник Фининьо, зато очень вероятно появление бразильца Тайсона, который остается в Харькове, несмотря на желание уехать в сильный европейский чемпионат. «Металлисту» сегодня главное навязать сопернику свою игру, а не подстраиваться под результат, и тогда осень в Лиге Европы харьковчанам обеспечена.

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