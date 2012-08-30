Мать Оксаны Макар наконец-то пришла на суд

{1-} В Николаеве прошло очередное заседание Центрального райсуда, на котором рассматривают видеозаписи с допросов обвиняемых в изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар.

Любопытно, что на заседание пришла даже мать погибшей девушки - Татьяна Суровицкая, которая до того пропустила четыре заседания, сообщают Новости-N.

Ранее она заявляла о том, что не будет ходить в суд до тех пор, пока будут просматривать видео допросов, о чем рассказал ее адвокат Виктор Василюк.

Во время обеденного перерыва адвокаты обеих сторон отказались комментировать происходящее в зале суда — дескать, еще ничего не известно, «мы сидим и просто смотрим запись».

Однако стало известно, что во время заседания суда Евгений Краснощек попросил перерыва. Судья удовлетворила его просьбу. По некоторым сведениям, он снова поменял свои показания.

Стоит отметить, что, возвращаясь с обеда и завидев журналистов издалека, адвокаты потерпевшей стороны предпочли войти в зал суда с черного хода. Очевидно, чтобы не встречаться с представителями прессы. Вообще, адвокаты обеих сторон выглядят нервными и раздраженными.

Ранее «Главред» сообщал, что во время заседания суда уснул Максим Присяжнюк. Обвиняемого пришлось будить.

На следующей неделе заседания будут проходить во вторник, четверг и пятницу.

фото: novosti-n.mk.ua

Новости по теме:

Мать Оксаны Макар в четвертый раз пропустила суд

Обвиняемый в убийстве Оксаны Макар уснул на суде

Обвиняемый рассказал, кто задушил Оксану Макар

Обвиняемый по делу Макар душил ее кабелем и насиловал, думая, что она мертва

Обвиняемого в убийстве Оксаны Макар заставили взять вину на себя - адвокат

Подозреваемые рассказали, как останавливали кровь у Оксаны Макар

Обвиняемые рассказали, как задушили Оксану Макар

Один из насильников Оксаны Макар жалеет, что не донес на другого

Мучители Оксаны Макар валят вину друг на друга