«Днепр» - «Слован». Прогнозы специалистов

{1-} Бывшие футболисты «Днепра» уверены в том, что их команда обыгрет «Слован» и впервые за последние годы выйдет в групповой турнир Лиги Европы.

ДНЕПР - СЛОВАН. Прямая видеотрансляция в 19:00

Сергей Мизин, бывший полузащитник «Днепра», - 2:0

«Считаю, что «Днепр» обязан обыгрывать чешский клуб и проходить в групповой этап Лиги Европы. На стороне днепрян - опыт, класс, мастерство. Последние события внутри клуба показывают, что есть некоторые непонятные моменты во взаимоотношениях игроков, но в команде достаточно опытных футболистов, которые должны взять ситуацию под контроль».

Сергей Беженар, бывший защитник «Днепра», - 2:0

«В атаке днепропетровцы действуют изобретательно и мобильно. К сожалению, ошибки команды в обороне немного портят впечатление. К тому же, в заключительные 20-30 минут подопечные Хуанде Рамоса, по-видимому, теряют концентрацию, в результате чего в концовке пропускают мячи. Тренерскому штабу нужно постараться мобилизировать подопечных на последние минуты».

Сергей Матюхин, бывший защитник «Днепра», - 2:0

«Делать прогнозы на матчи «Днепра» - дело неблагодарное. В прошлые годы уже не раз случалось, что днепряне «палились». Помешать «Днепру» выйти в групповой раунд может только он сам. Настораживает неуверенная игра защитной линии - чувствуется какая-то несыгранность. Однако в поединке с чехами проблем возникнуть не должно. Класс «Днепра» и его соперника несравним».

Александр Рыкун, бывший полузащитник «Днепра», - 1:0

«Думаю, скажется высший класс игроков «Днепра». Сознаюсь, Днепропетровск уже соскучился по настоящей футбольной осени, и в команде это хорошо понимают. Правда, в городе вот уже два дня льет дождь, который может испортить полет на стадионе. С другой стороны, обыгрывать «Слован» нужно в любых условиях...».

фото: fcdnipro.ua

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