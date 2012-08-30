Мучитель Оксаны Макар рассказал, кто пытался его подкупить в СИЗО

{1-} В четверг, 30 августа, во время очередного судебного заседания Центрального райсуда Николаева, который рассматривает дело об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар, обвиняемый Евгений Краснощек рассказал, как его пытались подкупить.

Об этом после заседания сообщил адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк, сообщают podrobnosti.mk.ua.

«Краснощек подтвердил, что 14.08 пробовали его подкупить для того, чтоб он дал показания, которые выгораживают Присяжнюка. Он назвал фамилию работника СИЗО, который с ним говорил на эту темы и давал ему такие предложения», - сказал адвокат.

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Юрист заявил журналистам, что будет обращаться к Президенту Виктору Януковичу, как к гаранту Конституции, тем более, что глава государства обещал держать это дело на контроле.

«Он (Янукович - ред.) должен задействовать все предусмотренные законом возможности для того, чтоб сделать невозможным подкуп обвиняемых с целью изменения показаний», - сказал Василюк.

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Представитель гособвинения Ярослав Кривовяз заверил журналистов, что заявление Краснощека проверят.

«Действительно, сегодня один из подсудимых изменил показания, которые он давал во время досудебного следствия. Что касается его заявлений относительно незаконных методов, будет решен вопрос о проведении соответствующей проверки», - сказал представитель Генпрокуратуры.

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Ранее «Главред» сообщал, что Краснощек рассказал, как на него давили с тем, чтобы он взял всю вину на себя, а теперь он опасается за жизнь своих жены и ребенка.

фото: segodnya.ua

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