«Металлист» - «Динамо» Бухарест. Прогнозы специалистов

{1-} Бывшие игроки харьковского «Металлиста» поделились прогнозами на ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы против бухарестского «Динамо», сообщает ТСН.

МЕТАЛЛИСТ - ДИНАМО Бухарест. Прямая видеотрансляция в 21:00

Виктор Сусло, бывший защитник «Металлиста», - 2:0

«Харьковчане и по классу команды в целом, и по индивидуальному уровню исполнителей выше румынского «Динамо» на три головы. Доказательство этому мы все получили в первой встрече, которую «Металлист» выиграл в замечательном стиле.

Уверен, что и в четверг вечером «желто-синие» опять будут праздновать успех. Не сомневаюсь в том, что гостевая победа не расслабит подопечных Мирона Маркевича. Сыграть как попало не позволит стадион. В том, что арена будет заполнена, уверен на все сто».

Игорь Якубовский, бывший полузащитник «Металлиста», - 2:0

«Не думаю, что будет забито много мячей, но харьковчане опять докажут свое преимущество над румынами.

Коллектив в «Динамо» неплохой, но нынешнему «Металлисту» он уступает по многим параметрам. Харьковчане сильнее соперника как в командном аспекте, так и в индивидуальном. Это должно обеспечить подопечным Мирона Маркевича успех. Довольно большую роль сыграют и родные стены. Как поддерживают свою команду в Харькове, особенно в еврокубковых матчах, уверенный, знают многие».

Александр Призетко, бывший форвард «Металлиста», - 3:1

«Более чем уверен, что сегодняшнюю игру хозяева начнут с чистого листа, словно победы в Бухаресте и не было. Атака - сильная сторона нынешнего «Металлиста». Поэтому харьковчане смогут порадовать своих болельщиков хорошей результативностью, а моментов для взятия ворот у них должно быть много.

«Динамо», как и любой другой коллектив, из Румынии - команда очень вязкая, исповедует силовой футбол. Однако класс «металлистов» на голову более высок, и это сыграет решающую роль»

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