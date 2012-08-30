Умер известный актер и ведущий «Жди меня» Игорь Кваша

{1-} В четверг, 30 августа, на 80-м году скончался народный артист РФ, известный актер театра и кино, ведущий передачи «Жди меня» Игорь Кваша.

Об этом со ссылкой на пресс-службу российского «Первого канала» сообщает РИА Новости.

«Игорь Кваша, один из создателей театра «Современник», ведущий программы «Первого канала» «Жди Меня» скончался в 17.00», - сообщили в пресс-службе.

Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего в течении двух лет играл на сцене МХАТа им. Горького. А в 1957 году Квашу пригласили в создававшийся тогда театр «Современник». Вместе с Галиной Волчек и Олегом Ефремовым они стали основателями театра, где артист работал до конца жизни.

В 2007 году вышла его книга мемуаров «Точка возврата».

На его счету роли в более полусотне спектаклей и полусотне фильмов, среди которых «Достояние республики», «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тайный советник», «Сердца трех». Кваша получил звание Народного артиста РСФСР в 1978 году, а также Орден «За заслуги перед Отечеством», благодарность президента РФ за большие заслуги в развитии отечественного театрального и кинематографического искусства, Российскую национальную актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро».

Ранее «Главред» сообщал, что вчера, 29 августа, в Москве на 76-м году жизни от остановки сердца умер известный мультипликатор Павел Петров, работавший над анимационными фильмами «Крокодил Гена», «Шапокляк», «Кто сказал мяу?» и многими другими.

фото: podrobnosti.ua

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