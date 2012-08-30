В Донецке на скорости 200 км/ч разбилась иномарка: машину и водителя разорвало

30 августа, в два часа ночи в Кировском районе Донецка произошло ужасное ДТП, в результате которого, погиб водитель автомобиля «Hyundai Elantra», а девушка-пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.



Еще один пассажир скрылся с места происшествия, рассказал очевидец происшествия, передаёт «ОстроВ».

По словам очевидца, машина в условиях мокрой дороги на большой скорости врезалась в электроопору, в результате чего авто разорвало на три части.





Очевидец происшествия утверждает, что машина «Hyundai Elantra двигалась со скоростью не менее 200 километров в час. Удар об электроопору был настолько силен, что задняя часть машины отлетела в сторону и врезалась в другую электроопору. Оторванными частями машины была также задета и витрина магазина «Овен».





По словам очевидца, один из пассажиров, который находился в автомобиле до приезда «скорой», самостоятельно вышел из машины с криками: «Это моя машина, внутри есть девушка». «После этого он ушел в неизвестном направлении», - говорит очевидец ДТП.



К машине первыми подбежали охранники рынка «Меркурий» и таксисты. Они извлекли из салона машины девушку, которая оказалась без одежды.



«Водителю оторвало ногу. Когда прибыли медики, они сообщили, что парень умер», - рассказал очевидец, уточнив, что к месту ДТП «скорая» приехала в 2 ч. 45 мин.



Очевидец также рассказал, что медики «скорой» пытались найти госномера машины, чтобы сделать запись о факте происшествия, однако номеров авто так и не обнаружили на месте ДТП.



Очевидец также рассказывает, что в салоне автомобиля он видел жезл сотрудника Госавтоинспекции.



В пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области подтвердили факт ДТП, однако указали, что в машине находилось не три, а два человека. «Водитель от полученных травм погиб на месте аварии, пассажир травмирован и доставлен в больницу», - констатировали в ГАИ.



«По предварительной версии, 26-летний водитель автомобиля «Hyundai Elantra», выполняя объезд препятствия, на мокром участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на электроопору уличного освещения», - говорится в сводке ГАИ области.



В ГАИ также уточнили, что не владеют информацией о том, был ли среди людей, находившихся в салоне машины, сотрудник ГАИ.

Напомним, в аварии, произошедшей на Старо-Обуховском шоссе 25 августа, водитель и два пассажира погибли на месте. Еще двое умерли в машине скорой. BMW, который двигался в сторону Киева, на огромной скорости вылетел на встречную полосу, после чего врезался в столб - машину фактически разорвало на части.

Фото: ostro.org

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