Тренер сборной Англии назвал состав на игру с Украиной

{1-} Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон объявил состав команды из 24-х игроков на первые матчи квалификации к Чемпионату мира-2014. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Англии.

7 сентября в первой игре квалификации команда Ходжсона на выезде сыграет с командой Молдовы, после чего 11 сентября примет на "Уэмбли" сборную Украины. Отметим, что в двух матчах не сыграет нападающий Уэйн Руни, получивший травму в игре чемпионата Англии

Состав сборной Англии:

Вратари: Джек Батленд ("Бирмингем), Джо Харт ("Манчестер Сити"), Джон Радди ("Норвич")

Защитники: Лейтон Бэйнс, Фил Ягелка (оба - "Эвертон"), Райан Бертранд, Гари Кэхилл, Эшли Коул, Джон Терри (все - Челси), Глен Джонсон ("Ливерпуль"), Джолеон Лескотт ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Тоттенхэм")

Полузащитники: Майкл Каррик, Том Клеверли (оба - "Манчстер Юнайтед"), Алекс Окслейд-Чемберлен, Тео Уолкотт (оба - "Арсенал"), Стивен Джеррард ("Ливерпуль"), Адам Джонсон ("Сандерленд"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Джеймс Милнер ("Манчестер Сити")

Нападающие: Энди Кэрролл ("Ливерпуль"), Джермейн Дефо ("Тоттенхэм"), Даниэл Старридж ("Челси"), Данни Уэлбек ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин огласил список из 22 футболистов, которые вызваны на первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против сборной Англии.

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» делегировали в состав сборной по шесть игроков. «Днепр» представлен четырьмя футболистами, двух направляет в национальную команду полтавская «Ворскла».

По сравнению со списком вызванных на последний контрольный матч сборной Украины против Чехии, в лагере сборной лишь одно изменение: отсутствует нападающий «Днепра» Евгений Селезнев.

фото: thefa.com

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