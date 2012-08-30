«Днепр» победил «Слован» и вышел в групповой раунд Лиги Европы

{1-} В четверг, 30 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы - 2012/2013, в котором днепропетровский «Днепр» принимал чешский «Слован» и победил со счётом 4:2.

По результатам двух матчей украинский клуб победил 6:4 и вышел в групповой раунд Лиги Европы.

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Голы «Днепр»

Алиев (пен), (12), Алиев (пен) (59), Коноплянка (75), Калинич (86)

Голы «Слован»

Брезнаник(61), Келич(72)

Составы команд

Днепр: Лаштувка, Мазух, Чеберячко, Одибе, Стринич, Ротань, Алиев (Мандзюк, 87), Жулиано, Зозуля (Кравченко, 74), Матеус (Калинич, 57), Коноплянка



Запасные: Шелихов, Олейник, Бабенко



Слован: Бичик, Люлька, Келич, Нежмар, Кушнир (Рабушич, 80), Гадашчок (Блажек, 71), Яну, Фляйшман, Босанчич (Каришик, 27), Брезнаник, Ваха



Запасные: Гаузр, Бутенин, Морозенко, Майкон

Предупреждения: Одибе (69); Чеберячко (82) - Нежмар (11); Кушнир (14); Келич (31); Бичик (59); Люлька (67)



Удален: Нежмар (25)

Напомним, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между Днепром и Слованом (Либерец) состоялся в Чехии и закончился со счетом 2:2. «Днепр» спокойно мог обеспечить себе комфортное преимущество перед домашней игрой, но растерял перевес в два мяча.

видео: youtube.com

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