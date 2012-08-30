Украина выиграла первое "золото" и две "бронзы" на Паралимпиаде

{1-} В первый день Паралимпийских игр в Лондоне Украина пополнила медальную копилку наградами дзюдоистов.

«Золото» среди мужчин в весовой категории до 66 кг выиграл Давид Хорава, который в финальной схватке победил китайца Жао Ксю 1:0, сообщает сайт «Чемпион».

Бронзовые награды завоевали наши спортсменки Юлия Галинская (весовая категория до 48 кг) и Наталья Николайчук (весовая категория до 52 кг).

Как сообщал Главред ранее, в Лондоне, 29 августа, вечером были официально открыты XІV летние Паралимпийские игры. Открыла игры королева Великобритании Елизавета II.

"Объявляю Паралимпийские игры 2012 года открытыми", - сказала Ее Величество, которая присутствовала на торжественной церемонией вместе с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, другими членами королевской семьи, а также международными спортивными чиновниками, среди которых были президент Международного Паралимпийского комитета Филипп Кравен и Международного олимпийского комитета Жак Рогге.

Напомним, состав сборной Украины на XIV Паралимпиаде в Лондоне будет самым многочисленным за всю историю участия нашей страны в турнире – 155 паралимпийцев. Если сравнивать с Олимпиадой в Пекине в 2008 году, состав национальной команды обновился на 41%

В нынешних Играх принимает рекордное число атлетов - 4200 из 163 стран. В течение 11 дней соревнований будет разыграно 503 комплекта медалей в 20 видах спорта. Украинская сборная - одна из самых больших - 150 спортсменов, которые будут бороться в 12 видах. Средний возраст сборной - 29 лет, при этом самой молодой участнице ее - 14, самой взрослой - 52.

Фото: paralympic.org.ua

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