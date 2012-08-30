«Металлист» обыграл «Динамо» и вышел в групповой раунд Лиги Европы

{1-} В ответном матче плей-офф Лиги Европы харьковский «Металлист» обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 2:1 и вышел в групповой раунд турнира.

Голы: Бланко 29, Кристальдо 61 - Куртян 52

Гол Бланко 29 минута

Гол Куртяна 52 минута

Гол Кристальдо 61 минута

Арбитр – Хусейин Гёчек (Турция).

Составы команд:

"Металлист": Горяинов, Обрадович, Торсигльери, Папа Гуйе, Барвинко, Торрес, Хавьер, Марлос (Тайсон 57), Бланко (Эдмар 57), Соса (Виллиан 78), Кристальдо

Запас: Дишленкович, Лысенко, Шелаев, Ребенок

"Динамо" (Б): Балградян, Ника (Алексе 46), Матеи, Мунтяну, Гальчев (Филип 46), Мансали (Данчюлеску 71), Куртян, Григоре, Лукин, Цукудян, Кулибали

Запас: Наумовски, Пулхак, Рус, Альварес

Предупреждения: Обрадович 44, Торрес 80 - Мансали 69, Матеи 75, Ника 88

Удаление: Филип 83

Также напомним, 30 августа, днепропетровский «Днепр» принимал чешский «Слован» и победил со счётом 4:2. По результатам двух матчей украинский клуб победил 6:4 и тоже вышел в групповой раунд Лиги Европы.

Как ранее сообщал Главред, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы харьковский «Металлист» на выезде обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 2-0 . Первый мяч на 9 минуте матча в ворота румынской команды послал Клейтон Хавьер, а на 57 минуте матча точным ударом Кристальдо забил второй гол.

видео: youtube.com

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