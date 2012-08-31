Опубликован календарь игр "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов

{1-} Стало известно расписание киевского "Динамо" и донецкого " Шахтер а " в групповом раунде Лиги чемпионов.

Киевские динамовцы сыграют свои поединки так:



1-й тур. 18 сентября:



ПСЖ — "Динамо" К

"Динамо" Загреб — "Порту"



2-й тур. 3 октября:



"Динамо" К — "Динамо" Зг

"Порту" — ПСЖ



3-й тур. 24 октября:



"Порту" — "Динамо" К

"Динамо" Зг — ПСЖ



4-й тур. 6 ноября:



"Динамо" К — "Порту"

ПСЖ — "Динамо" Зг



5-й тур. 21 ноября:



"Динамо" К — ПСЖ

"Порту" — "Динамо" Зг



6-й тур. 4 декабря:



"Динамо" Зг — "Динамо" К

ПСЖ — "Порту"



Расписание игр "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов выглядит следующим образом:



1-й тур. 19 сентября.



"Шахтер" - "Нордшелланд"



2-й тур. 2 октября.



"Ювентус" - "Шахтер"



3-й тур. 23 октября.



"Шахтер" - "Челси"



4-й тур. 7 ноября.



"Челси" - "Шахтер"



5-й тур. 20 ноября.



"Нордшелланд" - "Шахтер"



6-й тур. 5 декабря.



"Шахтер" - "Ювентус"

Напомним, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

"Шахтер" прошел в групповой этап соревнования автоматически, как чемпион Украины. "Динамо" в двух квалификационных раундах обыграло "Фейеноорд" из Нидерландов и немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах).

фото: novostiua.net

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