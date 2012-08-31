Опубликован календарь игр "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов

{1-} Стало известно расписание киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов.
Киевские динамовцы сыграют свои поединки так:
1-й тур. 18 сентября:
ПСЖ — "Динамо" К
"Динамо" Загреб — "Порту"
2-й тур. 3 октября:
"Динамо" К — "Динамо" Зг
"Порту" — ПСЖ
3-й тур. 24 октября:
"Порту" — "Динамо" К
"Динамо" Зг — ПСЖ
4-й тур. 6 ноября:
"Динамо" К — "Порту"
ПСЖ — "Динамо" Зг
5-й тур. 21 ноября:
"Динамо" К — ПСЖ
"Порту" — "Динамо" Зг
6-й тур. 4 декабря:
"Динамо" Зг — "Динамо" К
ПСЖ — "Порту"
Расписание игр "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
1-й тур. 19 сентября.
"Шахтер" - "Нордшелланд"
2-й тур. 2 октября.
"Ювентус" - "Шахтер"
3-й тур. 23 октября.
"Шахтер" - "Челси"
4-й тур. 7 ноября.
"Челси" - "Шахтер"
5-й тур. 20 ноября.
"Нордшелланд" - "Шахтер"
6-й тур. 5 декабря.
"Шахтер" - "Ювентус"
Напомним, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
"Шахтер" прошел в групповой этап соревнования автоматически, как чемпион Украины. "Динамо" в двух квалификационных раундах обыграло "Фейеноорд" из Нидерландов и немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах).
фото: novostiua.net
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