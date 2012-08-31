В Китае взорвалась шахта: погибло 37 человек

{1-} В Китае, произошел взрыв газа на угольной шахте "Сяоцзявань", расположенной в городе Паньчжихуа, юго-западной китайской провинции Сычуань. В результате взрыва погибло 37 человек

К настоящему времени остается неизвестной судьба еще 10 горняков, которые заблокированы под землей, передаёт Интерфакс – Украина.

Взрыв произошел, когда в забое находились 154 шахтера.

С ранениями различной степени тяжести были госпитализированы более ста человек.

Спасательные работы на аварийном предприятии были затруднены высокой температурой под землей.

По данным местных властей, лица, ответственные за произошедшее, задержаны полицией, начато расследование обстоятельств и причин, которые привели к взрыву.

В 2011 году в результате аварий на угольных шахтах Китая погибли 1 тыс. 973 человека, что, однако, на 19% меньше, чем в 2010 году.

Несмотря на усилия правительства страны, угольная отрасль в Китае является самой аварийной из-за того, что на многих шахтах повышенное содержание метана, что делает их взрывоопасными.

Кроме того, в стране действуют тысячи нелегальных мелких шахт, не имеющих лицензий на добычу топлива, и на которых не соблюдаются элементарные меры по обеспечению безопасности производства.

Это связано с тем, что в стране ощущается нехватка угля, на котором работает около 70% всех электростанций страны.

Как сообщал Главред ранее, 6 февраля при ведении взрывных работ в восстающей выработке по породе на участке №89 горизонта 1160 м в шахте «Северная» ГП «Дзержинскуголь» произошел взрыв газовоздушной смеси, которым были застигнуты 10 горняков. Один горняк скончался по пути в больницу. Еще семеро горняков в разное время умерли в медучреждении.

Фото: 24tv.ua

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