"Динамо" обязано выйти из группы в Лиге Чемпионов - Суркис

{1-} Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что его команда должна выходить из группы Лиги чемпионов, в которой сыграет с португальским "Порту", французским ПСЖ и загребским "Динамо".

"Я считаю, что мы обязаны выйти из подгруппы", - сказал он в интервью телеканалу "Футбол" после жеребьевки в четверг в Монако, передаёт Интерфакс – Украина.

Суркис отметил, что "Порту" – это хорошая сильная команда, которая в прошлом сезоне "попортила нервы" в групповом турнире ЛЧ донецкому "Шахтеру".

По его словам, не нуждается в рекомендациях и французский ПСЖ, который будоражил этим летом европейский футбольный рынок громкими покупками, в частности, переходом из "Милана" шведа Златана Ибрагимовича.

Суркис также заметил, что загребское "Динамо" играло в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, а киевляне играли с хорватами на летних сборах.

Как сообщал Главред ранее, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

"Шахтер" прошел в групповой этап соревнования автоматически, как чемпион Украины. "Динамо" в двух квалификационных раундах обыграло "Фейеноорд" из Нидерландов и немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах).

фото: novostiua.net

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