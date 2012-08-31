На Донбассе произошел взрыв на шахте: 6 пострадавших

{1-} В гогроде Дмитров Донецкой области на производственном предприятии "Шахта им. А.Г. Стаханова "ГП" Красноармейскуголь" произошел взрыв метана в неработающей выработке, в результате которого пострадало 6 горняков.

Как сообщает пресс-служба МинЧС, происшествие произошло в четверг в 22:00, передаёт Интерфакс – Украина.

"Во время проведения герметизации перемычек на горизонте 986 м, в изолированной выработке произошел взрыв метана. В результате взрыва было разрушено бетонитову перемычку, пострадали 6 горняков, которые госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления в Донецкой области.

Напомним, сегодня 31 августа Главред также сообщал, что в Китае произошел взрыв газа на угольной шахте "Сяоцзявань", расположенной в городе Паньчжихуа, юго-западной китайской провинции Сычуань. В результате взрыва погибло 37 человек

Остается неизвестной судьба еще 10 горняков, которые заблокированы под землей

Взрыв произошел, когда в забое находились 154 шахтера. С ранениями различной степени тяжести были госпитализированы более ста человек.

Фото: 24tv.ua

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