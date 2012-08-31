{1-} Украинские дороги заняли 133-е место в мире. Грузия заняла в рейтинге 25 место, Белоруссия — 68, а Россия — 128. Об этом говорится в исследовании, проведенном институтом Gallup (США), который занимается изучением общественного мнения, социальной и политической ситуации в мире, сообщает Коммерсантъ Украина.

Украинцы считают состояние автомобильных дорог в своей стране одним из худших в мире. Об этом говорится в исследовании, проведенном институтом Gallup (США), который занимается изучением общественного мнения, социальной и политической ситуации в мире. В течение прошлого года сотрудники института лично и по телефону опросили около тысячи человек в каждой из 148 исследуемых стран с целью выяснить, насколько население удовлетворено качеством автодорог.

По результатам опроса Украина заняла 133-е место: 68% украинцев заявили, что не удовлетворены состоянием автодорог, и лишь 27% выразили противоположное мнение. По данным Gallup, среди стран бывшего СССР ситуация оказалась хуже только в Молдавии (144 место). В то же время Грузия заняла в рейтинге 25 место, Белоруссия — 68, а Россия — 128. Больше всех качеством дорог оказались довольны жители Объединенных арабских эмиратов (90% опрошенных), а меньше всех — жители Коморских островов (10% респондентов).

В Государственном агентстве автомобильных дорог ("Укравтодор") считают исследование Gallup не совсем объективным, поскольку оно "не полностью отражает реальное состояние автодорог в мире".

"Рейтинг показывает только отношение граждан той или иной страны к качеству дорог,— рассказал советник главы Госагентства Евгений Прусенко.— Например, такие страны, как Уганда, Чад, Мозамбик, Афганистан, занимают более высокие места, чем Украина, но при этом об их успехах в развитии дорожной сети ничего неизвестно. Возможно, их граждане просто не видели трасс в других странах. Украинцы часто бывают в Европе и видят, что там качество дорог выше, чем у нас, отсюда и негатив".

В то же время в "Укравтодоре" признают, что большинство украинских автодорог находятся в критическом состоянии.

"Из 170 тыс. км автодорог общего пользования у нас изношено 90%,— объяснил "Ъ" господин Прусенко.— В прошлом году мы отремонтировали только 2 тыс. км дорог, хотя для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо достичь уровня 10 тыс. км в год".

Как сообщал Главред ранее, Министерство инфраструктуры разработало два законопроекта, которыми предлагается реформировать систему госуправления автомобильными дорогами. Сейчас контроль за дорогами закреплен за госслужбой Укравтодор, а Министерство инфраструктуры является заказчиком строительства автодорог.

Документами предусматривается, что у Укравтодора останутся только функции управления дорогами государственного значения (в том числе ремонт и содержание) и реализации государственной политики в сфере дорожного хозяйства.

Новости по теме:

В Кабмине решили по-новому управлять дорогами

Украина в рейтинге стабильности обошла Россию и Грузию

Дороги Киевщины завалены деревьями: водители вооружаются топорами

Харьковчане ради дешевых электричек вышли на рельсы