Украина завоевала второе золото на Паралимпиаде

{1-} На Паралимпийских играх в Лондоне в финальном заплыве на 50 м вольным стилем среди женщин второе золото для Украины завоевала Наталья Прологаева.

Об этом сообщает НКСИУ. Другая украинская Виктория Савцова показала пятый результат.

В целом после первого медального дня на Паралимпиаде-2012 украинские спортсмены вышли на четвертое место общекомандного зачета. 30 августа в Лондоне украинские паралимпийцы завоевали восемь медалей. Больше только у китайцев (15 наград) и австралийцев (9 наград).

Как сообщал Главред ранее, в первый день Паралимпийских игр в Лондоне Украина пополнила медальную копилку наградами дзюдоистов.

«Золото» среди мужчин в весовой категории до 66 кг выиграл Давид Хорава, который в финальной схватке победил китайца Жао Ксю 1:0.

Бронзовые награды завоевали наши спортсменки Юлия Галинская (весовая категория до 48 кг) и Наталья Николайчук (весовая категория до 52 кг).

Фото: invasport.org.ua

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