Милиционера, который выколол глаза жене, приговорили к высшей мере

{1-} Апелляционный суд Луганской области приговорил экс- милиционера Дениса Давыдова из города Красный Луч к высшей мере наказания – пожизненному заключению.

Об этом сообщает ТСН.

В прошлом году Давыдов жестоко убил свою жену, однако суд первой инстанции оправдал его, поскольку пришел к выводу, что преступление было совершено в состоянии аффекта.

«Суд считает, что исправление Давыдова возможно только в условиях изоляции от общества и выбирает ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», - говорится в приговоре.

Отметим, что дело об этом жестоком убийстве много раз приводило к уличным акциям протеста, участники которых требовали строго наказать экс-милиционера, который убил жену и оставил на обочине трассы малолетнего сына.

Решение Ровеньковского суда, который признал убийцу невменяемым, возмутило весь Красный Луч. Решение апелляционного суда присутствующие в зале приветствовали аплодисментами.

Приняв во внимание результаты экспертизы, которая признала Давыдова невменяемым и пренебрегая другой, которая доказывала, что он вполне осознавал, что творит, ровеньковские судьи по меньшей мере ошиблись, убеждены в Апелляционном суде.

Мало того, для назначения второй экспертизы судьи не имели оснований.

Во время судебного следствия в Апелляционном суде назначили еще одну дополнительное исследование которое подтвердило, что никакого аффекта не было, как не было и ревности, а был всплеск агрессии, которая привела к трагедии. Его спровоцировали водка и наркотики.

«Я считаю, что это обоснованное и законное решение. Я лично уверен, что это единственно верное правильное решение в этой ситуации», - отметил адвокат потерпевших Андрей Федур.

Защитник осужденного приговором не согласен и собирается его обжаловать. Государственное обвинение, вероятнее всего, кассации подавать не будет: по мнению прокурора, приговор соответствует степени вины.

Убийца должен возместить семье погибшей материальные и моральные убытки.

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