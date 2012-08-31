«Таврийские Игры» организовали главный праздник страны

31 августа 2012, 10:21

Организация  дня рождения – дело непростое  и очень ответственное. А организация дня рождения родной страны – так вообще задача из ряда вон выходящая. Здесь нужно не только со всей щепетильностью отнестись ко всем, даже самым маленьким деталям, но и отдаться процессу целиком и полностью, «сделать праздник не только руками, но и сердцем». Ведь если не вложить в событие всю свою душу, то фальшь почувствуют тысячи, миллионы зрителей по ту и эту сторону экрана.

«Полное совершеннолетие» Независимости Украины, 21 год, доверили организовать ее «ровесникам» – Компании «Таврийские Игры». В 2012 году им тоже исполняется 21. За время своего существования компания успела «отпраздновать» не одно мероприятие национального масштаба.  События, организованные «Таврийскими Играми», всегда оседают чудесными воспоминаниями в сердцах сотен тысяч украинцев. Что же «Игры» подготовили на этот раз?

 

«У такого мероприятия, как День Независимости, целевая группа – все, и стар и млад,  вне зависимости от уровня достатка, религиозных и политических убеждений, - говорит Максим Арделян, главный режиссер компании "Таврийские Игры". – Это по-настоящему светлый праздник, в стороне от которого не может остаться ни один украинец. Даже если он живет в Торонто или Антананариву. Поэтому работать нам пришлось с весьма обширной аудиторией. Чтобы угодить и порадовать всех наших соотечественников, мы подготовили очень насыщенную программу – концерт-марафон, который длился целых 11 часов. За это время на главной сцене страны, установленной на Майдане Незалежности, успели выступить фольклорные коллективы, молодые, но очень талантливые исполнители, и, конечно же, известные, всеми любимые, артисты. Кстати о сцене: ее конструкция была разработана с учетом основной идеи праздника. Мы не прятали монумент независимости за ширмами и перегородками, а наоборот «поместили» его в центр сцены, подчеркнув специальным освещением. За счет него он стал интерактивным, как будто «ожил». А непосредственно в сценографию нами были добавлены две прямоугольные установки музыкальных фонтанов и один круглый пятиметровый фонтан прямо внутри стелы. Фонтаны переливались всеми цветами радуги и работали в нескольких режимах. Это буквально завораживало.

Стоит также заметить, что, кроме центрального события, мы также подготовили и провели официальное мероприятие на Владимирской горке и принимали участие в организации торжеств во дворце «Украина».

Не скрою, за время подготовки и проведения такого масштабного мероприятия наша команда порядком устала. Но каждая минутка нашего времени, и каждая толика усилий стоила такого грандиозного результата. Ведь мы принесли радость многомиллионной аудитории. Положительные эмоции зрителей и есть то, ради чего мы работаем»

 

Справка: Компания «Таврийские Игры» была основана в 1992 году и на протяжении 20 лет ипредоставляет полный спектр услуг в сфере event-менеджмента (организации мероприятий), оказывая услуги по планированию, организации, проведению, анализу мероприятий, событий, шоукак частного, так и государственного и международного масштабов. Брендовые мероприятия компании - фестиваль «Таврийские Игры», благотворительный детский фестиваль «Черноморские Игры».

За свою историю «Таврийские Игры» провели около 800 разнообразных мероприятий: Дни городов, государственные праздники, профессиональные праздники, корпоративные и частные акции, промотуры, рекламные акции и т.п.

 

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