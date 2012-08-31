В России раскрыли жестокое убийство с надписью «Free Pussy Riot»

{1-} Полиция Татарстана по горячим следам схватила подозреваемого в жестоком убийстве двух жительниц Казани, которое вызвало громкий резонанс из-за надписи "Free Pussy Riot", обнаруженной на месте расправы. Преступника взяли в ночь на 31 августа. Об этом сообщается на сайте МВД Татарстана.

Убийцей, по версии следствия, оказался 38-летний преподаватель одного из казанских вузов, кандидат наук.

Сообщение о поимке предполагаемого преступника, по-видимому, должно пресечь волну домыслов, захлестнувшую прессу и блогосферу в связи с обнаружением провокационного призыва в поддержку девушек из Pussy Riot, приговоренных недавно к двум годам колонии за акцию в храме Христа Спасителя.

Как и подозревали, убийца был знаком с обеими женщинами, которых зверски зарезал ножом. На допросе задержанный интеллигент, как сообщается, во всем признался. Он поведал, что раньше он учился вместе с 38-летней жертвой в институте, а в последнее время поддерживал с ней дружеские отношения.

Следователи выяснили, что мужчина уговорил свою приятельницу погасить за него часть долгов, для чего женщина взяла в банке кредиты на несколько сотен тысяч рублей.

Подозреваемый, не имея возможности расплатиться, вынужден был изображать из себя влюбленного. Он посылал женщине романтические sms-сообщения, и предлагал провести совместный отпуск на море.

22 августа мужчина, придя в гости к своей кредиторше, сказал ей, что запланированную поездку в Египет из-за денежных затруднений придется отменить. Он предложил ей вместо заграницы в январе отправиться отдохнуть в Симферополь. Эти слова не понравились женщине, и она, по словам подозреваемого, начала оскорблять его.

Тогда обиженный должник схватил лежавший в комнате нож, ударил им женщину сначала в шею, а потом в ярости продолжал наносить ей многочисленные удары ножом по телу.

По словам задержанного, его жертва скончалась на месте. В этот момент в комнату вошла мать убитой. Не желая оставлять свидетелей, убийца расправился и с ней. Жестокость, с которой преступник расправился с женщинами, потрясла даже видавших виды сотрудников правоохранительных органов, нашедших трупы. Каждой из жертв убийца нанес не менее 8-10 ударов ножом.

Затем, чтобы отвести от себя подозрения и выдать убийство за ритуальное, преступник кровью одной из женщин написал на стене кухни на "Free Pussy Riot", сложил тела таким образом, чтобы они напоминали цифру 69, и попытался уничтожить следы своего пребывания, отмечается в сообщении МВД. Примечательно, что образованный изувер не сделал в английской надписи ни одной ошибки: в связи с этим многие наблюдатели сразу отметили, что вряд ли речь идет об обычном наркомане или пьяном.

После убийства мужчина обыскав квартиру и нашел свою долговую расписку, которую ранее давал подруге. Прихватив с собой орудие преступления, найденные в квартире 100 тысяч рублей и два мобильных телефона, он скрылся.

Подозреваемого задержали на съемной квартире, где он проживал вместе с родителями, прячась от многочисленных кредиторов. При обыске на балконе были обнаружены похищенные телефоны, нож и долговая расписка.

Как ранее сообщал Главред, в столице Татарстана – Казани произошло жестокое убийство: неизвестные зарезали двух женщин, оставив на стене кровавую надпись «Free Pussy Riot».

Убитыми оказались мать 76-летняя мать и ее 38-летняя дочь, причем их тела были сильно изувечены

Адвокат панк-группы Pussy Riot Николай Полозов немедленно назвал появление такой надписи провокацией. «То, что произошло в Казани, - гнусная, грязная провокация. Мне жаль, что какие-то выродки используют в таких целях название группы Pussy Riot», - заявил он, выразив надежду, что полиция в ближайшее время найдет и накажет убийц.

17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы каждую по статье "Хулиганство" за февральскую антипутинскую акцию в храме Христа Спасителя. 27 августа приговор суда был обжалован. Сама акция и последующее уголовное преследование девушек вызвали огромный общественный резонанс, в том числе за рубежом.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала участниц Pussy Riot узниками совести.

фото: стоп-кадр ntv.ru

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