Названы возможные соперники "Металлиста" и "Днепра" в Лиге Европы

{1-} Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2012/2013. 48 участников поделят на 12 квартетов по четыре команды в каждом.

Харьковский "Металлист" попал во вторую корзину "посева жеребьевки группового этапа", а "Днепр" оказался в третьей. В одной группе представители Украины, как и любой другой страны встретиться не могут. Кроме того, команды из одной страны также будут разделены во времени проведения матчей по двум разным частям (группы A-F, G-L). Жеребьевка начнется в 14:00 по киевскому времени, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Состав корзин выглядит следующим образом.

Корзина 1: "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Лион" (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Марсель" (Франция), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Тоттенхэм" (Англия), "Байер" (Германия), "Бордо" (Франция), "Твенте" (Нидерланды), "Штутгарт" (Германия).

Корзина 2: "Базель" (Швейцария), "Металлист" (Украина), "Панатинаикос" (Греция), "Атлетик" (Испания), "Копенгаген" (Дания), "Фенербахче" (Турция), "Рубин" (Россия), "Наполи" (Италия), "Удинезе" (Италия), "Брюгге" (Бельгия), "Хапоэль" (Т-А, Израиль), "Ганновер" (Германия).

Корзина 3: "Лацио" (Италия), "Стяуа" (Румыния), "Спарта" (Чехия), "Русенборг" (Норвегия), "Ньюкасл" (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Леванте" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Партизан" (Сербия), "Виктория" (Чехия), "Днепр" (Украина).

Корзина 4: "Хельсинборг" (Швеция), "Маритиму" (Португалия), "Рапид (Австрия), "Академика" (Португалия), "Анжи" (Россия), "Марибор" (Словения), АИК (Швеция), АЕЛ (Кипр), "Хапоэль" (К-Ш., Израиль), "Мельде" (Щвеция), "Видеотон" (Венгрия), "Нефтчи" (Азербайджан).

Как сообщал Главред ранее, 30 августа в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов-2012/2013. Киевское "Динамо" в группе А сразится с португальским "Порту", французским ПСЖ и загребским "Динамо".

В свою очередь, донецкий «Шахтер» оказался в группе Е вместе с действующим победителем турнира, лондонским "Челси", чемпионом Италии, туринским "Ювентусом" и датским "Нордшелландом".

фото: novostiua.net

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