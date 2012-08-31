В Крыму погиб россиянин, спровоцировав ДТП: еще четверо травмированы

{1-} В Крыму в результате столкновения автомобилей BMW-730 и ВАЗ-21124 один человек погиб, еще четверо травмированы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГАИ МВД Украины.

Вчера вечером на 377 км автодороги Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь водитель автомобиля ВАЗ-21124 по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW-730».



Вследствие ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте происшествия, еще двое пассажиров этого авто получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. И водитель, и пассажиры «ВАЗа» – граждане российской Федерации.



Также с травмами госпитализированы водитель и пассажир BMW. Проводится расследование происшествия.

Ранее «Главред» сообщал, что 24 августа в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще 8 – попали на больничную койку. Авария также произошла в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса.

фото: sai.gov.ua

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