«Днепр» и «Металлист» узнали соперников в Лиге Европы

{1-} Украинские клубы в Лиге Европы узнали своих соперников на групповом этапе розыгрыша трофея.
«Днепр» в группе F встретится с голландским ПСВ, итальянским «Наполи» и клубом АИК из Швеции.
Напомним, 30 августа подопечные Хуанде Рамоса оформили выход в групповой этап Лиги Европы победой над чешским «Слованом» - 4:2.
Харьковскому «Металлисту» в группе К достались немецкий «Байер», норвежский «Русенборг» и венский «Рапид».
В отборочном матче футболисты Мирона Маркевича без проблем одолели бухарестское «Динамо».
Также напомним, что ранее стали известны составы групп в Лиге Чемпионов, где выступают донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
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