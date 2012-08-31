Лига Европы: все результаты жеребьевки

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В Монако представители УЕФА сегодня, 31 августа, провели жеребьевку группового раунда Лиги Европы.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, своих соперников узнали также харьковский «Металлист» и днепропетровский «Днепр».

Кроме того, ранее стали известны составы групп в Лиге Чемпионов, где выступают донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Лига Европы. Результаты жеребьевки:

Фото: Football.ua

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