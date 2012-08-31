Лига Европы: все результаты жеребьевки

{1-}
В Монако представители УЕФА сегодня, 31 августа, провели жеребьевку группового раунда Лиги Европы.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, своих соперников узнали также харьковский «Металлист» и днепропетровский «Днепр».
Кроме того, ранее стали известны составы групп в Лиге Чемпионов, где выступают донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
Лига Европы. Результаты жеребьевки:
Фото: Football.ua
Новости по теме:
"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников по Лиге чемпионов
Лига чемпионов: соперники украинцев и все группы