В Баку пассажирский автобус попал под поезд: 6 погибших, 47 пострадавших

В Баку на территории Гарадагского района пассажирский автобус врезался в поезд. Трое людей погибли на месте, еще трое – по дороге в больницу. Пострадали 47 человек, среди них - гражданин Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В МЧС Азербайджана не исключают, что число погибших может возрасти, так как состояние некоторых пострадавших тяжелое.

Среди погибших две женщины, остальные - мужчины.

На месте аварии продолжают работать следователи. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водитель автобуса Daewoo (маршрут №124) е справился с управлением, в результате чего управляемый им транспорт врезался в поезд, следовавший по маршруту Агстафа - Баку.

Новости по теме:

На киевской набережной перевернулась «Лада»: опубликованы фото



Столетний американец стал виновником ДТП, сбив 11 человек



В Крыму погиб россиянин, спровоцировав ДТП: еще четверо травмированы

