Почти 100% детей гордятся тем, что они украинцы

{1-}По результатам опроса, проведенного Институтом Горшенина при поддержке научно-методического объединения МДЦ «Артек», 95% детей гордятся тем, что они - граждане Украины, пишет Радио Свобода.
49% опрошенных хотят жить в Украине, когда вырастут, 30,9% - за рубежом, 20% - не смогли ответить на этот вопрос.
В кругу семьи 34,4% опрошенных детей говорят на украинском языке, 37,2% - на русском, 27,8% - украинском и русском, 0,6% - выбрали вариант «Другой».
При этом в школе 46,2% общаются на украинском, 24,9% - на обеих языках. Всего было опрошено 3000 детей, которые живут в Украине, в возрасте от 7 до 16 лет.
Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,8%.
фото: lifecity.com.ua
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