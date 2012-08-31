Почти 100% детей гордятся тем, что они украинцы

{1-}По результатам опроса, проведенного Институтом Горшенина при поддержке научно-методического объединения МДЦ «Артек», 95% детей гордятся тем, что они - граждане Украины, пишет Радио Свобода.

49% опрошенных хотят жить в Украине, когда вырастут, 30,9% - за рубежом, 20% - не смогли ответить на этот вопрос.

В кругу семьи 34,4% опрошенных детей говорят на украинском языке, 37,2% - на русском, 27,8% - украинском и русском, 0,6% - выбрали вариант «Другой».

При этом в школе 46,2% общаются на украинском, 24,9% - на обеих языках. Всего было опрошено 3000 детей, которые живут в Украине, в возрасте от 7 до 16 лет.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

фото: lifecity.com.ua



Новости по теме:

Украинские дороги заняли 133-е место в мире



Подавляющее большинство украинцев гордятся государственным языком



Почти 40 % украинцев считают, что независимость навредила их семьям



Независимость Украины поддерживают 71% крымчан

