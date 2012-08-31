Новые подробности жуткого ДТП в Донецке: тело лежало на дороге до утра

{1-} Появились новые подробности жуткого ДТП в Донецке.

Как сообщал ранее Главред, "Hyundai Elantra" на огромной скорости врезалась в электроопору. Водитель не справился с управлением на мокрой трассе, пишет «Сегодня».

По рассказам очевидцев происшествия, приехавшие на место страшной аварии сотрудники Госавтоинспекции сразу же вызвали эвакуатор – куски авто погрузили и увезли в считанные минуты. А вот труп молодого работника Госавтоинспекции пролежал дольше – жители, ехавшие на работу рано утром еще видели тело парня на дороге.

Очевидцы также сообщили, что девушка была обнаженной, а в авто находился еще один пассажир, который скрылся после приезда скорой.

«В автомобиле было три человека. Когда все случилось, один из ГАИшников, который был старше (и по званию, судя по всему тоже) - сидел на заднем сиденье, выскочил из автомобиля и начал вокруг бегать. Бегает и руками за голову держится. А потом в себя пришел – и убежал. Авто было с синими номерами», - рассказал очевидец ДТП.

Как оказалось, за рулем автомобиля сидел сотрудник ГАИ.

«Прокуратура Кировского района занимается делом по факту ДТП, в результате которого погиб работник ГАИ 1986 года рождения. Девушка 1982 года рождения получила травмы. Обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказала пресс-секретарь областного прокурора Яна Соболевская.

В областной прокуратуре отмечают, что установлены всего два человека, сидевшие в машине. «Но по оперативным данным их было три. Это сейчас выясняется», - говорит Яна Соболевская.

Напомним, 30 августа в Донецке произошло крупное ДТП. В результате которого, погиб водитель автомобиля «Hyundai Elantra», а девушка-пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.Удар был такой силы, что машину разорвало в клочья на несколько частей.

Фото: Остров

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