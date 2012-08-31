Вьетнамские боевые искусства будут официально представлены в Украине

{1-} 2 августа 2012 года Минюст Украины выдал государственное свидетельство о регистрации общественной организации Вовинам — Во Ко Чуен Украина.

Данная организация создана инициативной группой из числа учеников професора Ле Зыонг Ань Хао, мастера традиционного боевого искусства направления «Conlon Phai», при содействии Вьетнамской Федерации Традиционных Боевых Искусств и Ханойской Ассоциации Традиционных Боевых Искусств. Целью создания организации является развитие и популяризация традиционных вьетнамских боевых искусств (Vo Thuat Co Truyen) В Украине.

«Вьетнамские боевые искусства — это уникальный пласт аутентичной азиатской культуры, настоящего «кунг-фу», — рассказывает один из соучредителей, секретарь «Во Ко Чуен Украина», Андрей Майданик. — «Боевое искусство Во Ко Чуен во Вьетнаме еще не успело коммерциализироваться. В нем есть все — от реальной жесткой прикладной техники, до внутренней работы и духовного совершенствования».

По замыслу основателей, создание «Во Ко Чуен Украина» станет первым шагом на пути к официальному признанию вьетнамских единоборств как вида спорта. Для этого в Украине уже есть все необходимое: опытные грандмастера, уважаемые школы, сотни занимающихся и сертифицированные во Вьетнаме инструкторы с международными дипломами. А главное — любовь к кунг-фу и непреклонная воля.