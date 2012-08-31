Скрипка опроверг информацию о том, что едет в Одессу продвигать русский

{1-}Защитник всего украинского фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка опроверг информацию о том, что группа выступит на концерте поддержки русского языка и культуры.

Об этом сам певец рассказал через своего пресс-секретаря Павла Скорнякова, сообщают Тексты.

Как сообщили в пресс-службе, да в Одессе певец будет выступать на концерте, посвященном памяти рок-музыканта Игоря Ганкевича. А о том, что его "подписали" на продвижение русской культуры и языка, впервые слышит.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что 1-3 сентября в Одессе состоится II международный фестиваль культуры и искусства "Встречи друзей", который имеет целью продвижение в Украине русской культуры и языка.

В фестивале должны принять участие Кубанский казачий хор, Олег Газманов, Вячеслав Бутусов, Ада Роговцева, Владимир Пресняков, Ани Лорак, группа Вопли Видоплясова, Руслана и другие.

Фото: texty.org.ua

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