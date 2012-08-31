Скрипка опроверг информацию о том, что едет в Одессу продвигать русский

{1-}Защитник всего украинского фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка опроверг информацию о том, что группа выступит на концерте поддержки русского языка и культуры.
Об этом сам певец рассказал через своего пресс-секретаря Павла Скорнякова, сообщают Тексты.
Как сообщили в пресс-службе, да в Одессе певец будет выступать на концерте, посвященном памяти рок-музыканта Игоря Ганкевича. А о том, что его "подписали" на продвижение русской культуры и языка, впервые слышит.
Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что 1-3 сентября в Одессе состоится II международный фестиваль культуры и искусства "Встречи друзей", который имеет целью продвижение в Украине русской культуры и языка.
В фестивале должны принять участие Кубанский казачий хор, Олег Газманов, Вячеслав Бутусов, Ада Роговцева, Владимир Пресняков, Ани Лорак, группа Вопли Видоплясова, Руслана и другие.
Фото: texty.org.ua
Новости по теме:
Скрипка «с самого начала» хотел сотрудничать с властью
«Країна мрій» открылась хороводами и прыжками через огонь
Скрипка считает, что Янукович лучше Ющенко