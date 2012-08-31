За сломанную челюсть против бютовца возбудили уголовное дело

{1-}Против кременчугского депутата-бютовца, который сломал челюсть однопартийцу, возбуждено уголовное дело.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пишет Интерфакс-Украина.

По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Для проведения досудебного следствия дело направлено в следственный отдел Кременчугского Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

Как сообщалось, во время звучания государственного гимна Украины на открытии заседания сессии райсовета 30 августа, 28-летний депутат, член фракции "Батьківщина" Игорь Митюк ударил своего коллегу по фракции, 55-летнего начальника отдела благоустройства и экологии горисполкома Сергея Гарифова, кулаком в лицо. Гарифов был госпитализирован в неврологическое отделении 3-й горбольницы с диагнозом "перелом нижней челюсти".

По словам очевидцев, Митюк ударил Гарифова за замечание о пиджаке, который Митюк якобы повесил на кресло однопартийца. Как сообщается, после сессии было принято решение об исключении Митюка из фракции "Батьківщина".



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