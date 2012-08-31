Новорожденного назвали в честь самолета, в котором он родился

22 августа в самолете, летевшем из Дубаи в Манилу у филиппинки родился мальчик. Мальчику дали имя Эк от номера самолета EK322, сообщает The Sun.

В связи с этим самолет был вынужден сделать аварийную посадку во Вьетнаме, чтобы женщине и новорожденному оказали помощь.

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В уходе за ребенком, который появился на свет преждевременно, на 27 неделе, во время полета помогали две медсестры и четыре стюардессы. Они давали матери и малышу кислородные маски, а также грели младенца светодиодными лампами для чтения.

На данный момент, мать выписали из больницы, а мальчик все еще находится в реанимации.

фото: thesun.co.uk

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